Владимир Путин заявил, что отношения России и США достигли низшей точки за последние годы

В интервью американскому телеканалу NBC президент сказал, что не переживает из-за слов Джо Байдена, который ранее назвал его убийцей. Путин добавил, что за время пребывания у власти привык к нападкам на себя. Российский лидер также назвал ерундой информацию газеты Washington Post о том, что Москва готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят отслеживать военные цели.