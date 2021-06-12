Первый гол на чемпионате Европы по футболу забила сборная Турции в свои ворота

Встреча в Риме с командой Италии завершилась победой итальянцев с счетом 3:0. Этим вечером сборная России сыграет в Петербурге с командой Бельгии.
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