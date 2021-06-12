Задержанный в Японии экс-бизнесмен подозревается в передаче России сведений о секретном космоплане США

Как сообщает со ссылкой на источники японский телеканал NHK, речь идет об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B, который был создан корпорацией «Боинг». Накануне был задержан 70-летний Кадзуо Миясаки, который долгое время руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы.

