Художник-акционист Павел Крисевич и снимавшая его перфоманс журналистка Ника Самусик задержаны на 48 часов

Пресненский суд Москвы изберет им меру пресечения только в воскресенье, сказал ТАСС адвокат Самусик Сергей Тельнов. По его словам, корреспондент сетевого издания SOTA и участник акции стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве за стрельбу холостыми патронами на Красной площади. Павел Крисевич инсценировал самоубийство. Как сообщало издание SOTA, перед выстрелами он заявил, что на силу и репрессии полицейского государства надо ответить бесстрашием.

