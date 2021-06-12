Телеканал NBC сообщил, что в интервью ему Владимир Путин отверг подозрения в заказе убийств своих оппонентов

Журналист Кейр Симмонс назвал поименно некоторых критиков президента России, которые были убиты. Как сообщается на сайте американского телеканала, Путин в ответ сказал, что это похоже на словесное несварение желудка. Президент также отметил, что совершенно не переживает из-за слов Джо Байдена, который ранее назвал его убийцей. Путин добавил, что за годы у власти сталкивался с разными обвинениями в свой адрес. Полностью интервью с президентом России телеканал NBC намерен показать в понедельник, в преддверие встречи в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена.