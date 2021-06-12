Серб Новак Джокович победил в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису испанца Рафаэля Надаля

Встреча в Париже завершилась со счетом 3-6, 6-3,7-6,6-2. Проигравший Надаль выигрывал этот турнир последние четыре года. В финале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
2021-06-12T02:15:32+03:00
2021-06-12T02:15:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 12 июня 2021
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