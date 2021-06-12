Девушка-подросток, которая сняла на видео убийство Джорджа Флойда, удостоена награды в области журналистики

Дарнелла Фрейзер, которой сейчас 18 лет, была отмечена за мужество, сообщил совет Пулитцеровской премии, самой престижной журналисткой премии в США. Видео Дарнеллы Фрейзер было использовано в качестве доказательства в суде, который признал полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда по трем пунктам обвинения. Помимо этого именно эта запись, попавшая в интернет, вызвала массовые протесты за расовую справедливость по всему миру.
2021-06-12T02:15:10+03:00
2021-06-12T02:15:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 12 июня 2021
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