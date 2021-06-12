В Екатеринбурге на фоне пандемии 7 тысяч человек выстроились во флаг России и надпись «Мы вместе»

Акцию провели накануне ко Дню России сотрудники торгового центра «Сима-ленд». Ранее эта компания неоднократно устраивала провластные мероприятия с участием своих сотрудников. Тем временем, в России стремительно растет число регистрируемых заражений коронавирусом. Накануне оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за сутки выявлено 12 с половиной тысяч новых заболевших. Это максимальный показатель с конца февраля.
2021-06-12T02:14:36+03:00
2021-06-12T02:14:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 12 июня 2021
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