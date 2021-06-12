Глава МИДа Словакии заявил, что страна не собирается закупать новые партии российской вакцины «Спутник»

Иван Корчок в интервью французскому телеканалу «Франс-24» пояснил, что этот препарат не вызвал значительного интереса среди жителей. Словакия получила первую партию «Спутника» в начале марта, но она три месяца пролежала на складе. Делать прививки от коронавируса российским препаратом в республике начали только на этой неделе, передает ТАСС. Покупка незарегистрированной в ЕС вакцины привела к скандалу и отставке премьер-министра Игоря Матовича.