Владимир Путин заявил, что не переживает из-за слов Джо Байдена, который назвал его убийцей

Президент России в интервью американскому телеканалу NBC сказал, что слышал десятки обвинений в свой адрес. Путин отметил, что Байден почти всю жизнь занимается политикой, и у него вряд ли будут импульсивные решения. Российский лидер добавил, что Байден совершенно не похож на Трампа. По словам Путина, это одновременно и хорошо, и плохо. Президент также констатировал, что отношения России и США находятся на самом низком уровне за последние годы. Полностью интервью с Путиным телеканал NBC планирует показать в понедельник. Лидеры России и США встретятся 16 июня в Женеве.