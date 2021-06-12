Владимир Путин заявил, что не переживает из-за слов Джо Байдена, который назвал его убийцей

Президент России в интервью американскому телеканалу NBC сказал, что слышал десятки обвинений в свой адрес. Путин отметил, что Байден почти всю жизнь занимается политикой, и у него вряд ли будут импульсивные решения. Российский лидер добавил, что Байден совершенно не похож на Трампа. По словам Путина, это одновременно и хорошо, и плохо. Президент также констатировал, что отношения России и США находятся на самом низком уровне за последние годы. Полностью интервью с Путиным телеканал NBC планирует показать в понедельник. Лидеры России и США встретятся 16 июня в Женеве.
2021-06-12T02:13:38+03:00
2021-06-12T02:13:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 12 июня 2021
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