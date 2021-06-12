Дочь сенатора Елены Мизулиной утверждает, что обнаружила пропаганду наркотиков у 200 видеоблогеров

Екатерина Мизулина сказала об этом накануне во время обсуждения в Общественной палате темы защиты детей от опасного интернет-контента, пишет издание РБК. Ранее по жалобе «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Мизулина, административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении журналиста Юрия Дудя. Поводом стали его интервью с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном.

