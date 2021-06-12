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01:08, 12 июня 2021

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директор российской госкомпании «Зарубежнефть»

Приказ за подписью премьер-министр Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 год. Ранее в совет директоров другой российской компании, «Роснефти», вошла бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чью свадьбу приезжал президент России. Возглавляет совет директоров «Роснефти» бывший немецкий канцлер Герхард Шредер


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