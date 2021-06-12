Дания обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Министерство обороны страны заявило, что два инцидента с участием российских самолетов произошли накануне в районе острова Борнхольм, передает агентство «Блумберг». Глава МИД Дании Йеппе Кофод написал в «Твиттере», что подобные действия российских самолетов «совершенно недопустимы». По его словам, ведомство собирается вызвать на беседу российского посла.