Дания обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Министерство обороны страны заявило, что два инцидента с участием российских самолетов произошли накануне в районе острова Борнхольм, передает агентство «Блумберг». Глава МИД Дании Йеппе Кофод написал в «Твиттере», что подобные действия российских самолетов «совершенно недопустимы». По его словам, ведомство собирается вызвать на беседу российского посла.
2021-06-12T01:08:20+03:00
2021-06-12T01:08:20+03:00
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01:08, 12 июня 2021
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