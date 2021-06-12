Владимир Путин, как сообщили в Кремле, не намерен обсуждать с Джо Байденом ситуацию с Алексеем Навальным

«Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений», — сказал в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Днем ранее в Госдепартаменте США сказали, что Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен поднять тему защиты прав человека в России, и в частности, отравление и тюремное заключение политика Алексея Навального. Переговоры лидеров двух стран пройдут 16 июня в Женеве.