Владимир Путин, как сообщили в Кремле, не намерен обсуждать с Джо Байденом ситуацию с Алексеем Навальным

«Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений», — сказал в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Днем ранее в Госдепартаменте США сказали, что Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен поднять тему защиты прав человека в России, и в частности, отравление и тюремное заключение политика Алексея Навального. Переговоры лидеров двух стран пройдут 16 июня в Женеве.
2021-06-12T01:07:59+03:00
2021-06-12T01:07:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2853584-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 12 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…