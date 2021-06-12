Первый гол на нынешнем чемпионате Европы по футболу забила сборная Турции в свои ворота

В матче с командой Италии мяч закатил на 53-й минуте Мерих Демирал. Спустя 13 минут еще один мяч загнал в ворота турецкой команды нападающий итальянцев Чиро Иммобиле. На 77-й минуте голом отличился хавбек Лоренцо Инсинье. Встреча прошла в Риме на арене «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу Италии.