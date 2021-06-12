Первый гол на нынешнем чемпионате Европы по футболу забила сборная Турции в свои ворота

В матче с командой Италии мяч закатил на 53-й минуте Мерих Демирал. Спустя 13 минут еще один мяч загнал в ворота турецкой команды нападающий итальянцев Чиро Иммобиле. На 77-й минуте голом отличился хавбек Лоренцо Инсинье. Встреча прошла в Риме на арене «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу Италии.
2021-06-12T00:26:53+03:00
2021-06-12T00:26:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2853582-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:26, 12 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…