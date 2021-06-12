В российских городах накануне открылись фан-зоны для футбольных болельщиков «Евро-2020»

Напомним, что в прошлом году чемпионат Европы не проводили из-за коронавируса. Фан-зона вчера заработала и на территории столичных Лужников. Впрочем, болельщиков в самом начале открытия, как отмечает наш корреспондент, было всего несколько десятков человек. Люди рассказали «Эху Москвы» о том, чего ждут от предстоящих матчей, прежде всего с участием российской футбольной сборной, и своём отношении к фан-зоне.

При входе в фан-зону, как отмечает корреспондент «Эха Москвы», у всех людей измеряли температуру, проверяли наличие масок и перчаток.