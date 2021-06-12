В России из-за коронавируса в прошлом году умерли почти 145 тысяч человек

Такие цифры накануне привёл Росстат. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что пандемия серьёзно повлияла на рост смертности в нашей стране.

По сравнению с позапрошлым годом уровень смертности в прошлом в России вырос почти на 19 процентов. Эту цифру привела Татьяна Голикова. Вице-премьер отметила, что коронавирус значительно повлиял на показатель смертности. Это не только летальные случаи от ковида, но и негативное влияние, которое инфекция оказала на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сказала вчера вице-премьер. Незадолго до этого Росстат сообщил, что в прошлом году от коронавируса в стране умерли 144 тысячи человек – почти 7 процентов от общего числа летальных случаев. Оперативный штаб ранее называл за тот же период вдвое меньшую цифру. Голикова объяснила расхождение проведением патологоанатомических вскрытий, на которые требуется время. По данным Росстата естественная убыль населения в прошлом году выросла вдвое по сравнению с годом ранее. При этом смертность в мае как подсчитали в Росстате снизилась на 6 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

С начала пандемии коронавирус в России выявили уже почти у пяти миллионов двухсот тысяч человек.