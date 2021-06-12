Сборная России сегодня сыграет первый матч Чемпионата Европы по футболу

В Петербурге россияне примут команду Бельгии.

Формально Бельгия сейчас лучшая команда мира, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА, Россия в этом списке 38-ая. Шансов на благополучный исход даже дома не так много, но как сказал защитник сборной Георгий Джикия – бельгийцы очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. Пока происходит исключительно то, что угодно бельгийцам. Статистика не в пользу россиян. Они не выиграли у оппонентов ни разу, при этом дважды уступили бельгийцам на чемпионатах мира 2002 и 2014 годов и еще два раза в отборочном турнире к Чемпионату Европы. При этом сборная России забила два мяча, а пропустила семь. У нашей команды потерь перед матчем нет, сборная Бельгии лишилась двух сильных хавбеков – Кевина де Брюйне и Акселя Витселя, который играл в питерском Зените.

Матч между сборными России и Бельгии начнется в 22 часа. Трансляция на канале Россия.