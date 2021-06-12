Журналиста интернет-издания «Sota» Веронику Самусик задержали на 48 часов

По словам ее адвоката, корреспондент стала подозреваемой по уголовному делу о хулиганстве. Ранее дело по такой же статье возбудили в отношении художника-акциониста Павла Крисевича. Его задержали на Красной площади во время акции. Сообщалось, что он выстрелил в воздух холостыми патронами из пистолета и потом попытался изобразить самоубийство. Самусик освещала акцию.
2021-06-12T00:04:58+03:00
2021-06-12T00:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 12 июня 2021
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