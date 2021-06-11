Банк России не намерен полностью отказываться от долларов в своих золотовалютных резервах

В то же время, регулятор уже много лет проводит политику отказа от доллара как в российской финансовой системе, так и в экономике в целом, — сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Покупку золота на внутреннем рынке Центробанк не планирует, — добавила она. Ранее в министерстве финансов подтвердили, что Россия меняет характер вложений средств Фонда национального благосостояния и полностью отказывается от долларовых активов, чья доля недавно еще была близка к половине.

