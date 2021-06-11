Суд в Риге арестовал депутата латышского парламента, бывшего министра внутренних дел республики Яниса Адамсонса

Его подозревают в шпионаже в пользу России. По данным латышских спецслужб, в этом деле есть еще один фигурант, который арестован, кто именно – не уточняется. Накануне сейм Латвии лишил Адамсонса депутатской неприкосновенности. Сам он обвинения отвергал. В парламенте страны он представлял партию «Согласие», которую в республике считают пророссийской.