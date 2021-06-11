Журналиста интернет-издания «Sota» Нику Самускик доставили в УВД по ЦАО Москвы, сообщают в редакции

Спустя 10 часов после ее задержания процессуальный статус корреспондента остается неясным. Также не сообщается причины ее задержания. Самусик освещала акцию художника-акциониста Павла Крисевича на Красной площади в Москве. Как рассказали полицейские, Крисевич несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а потом пытался изобразить самоубийство. Сейчас его увезли на медицинское освидетельствование. Против акциониста возбудили уголовное дело о хулиганстве.