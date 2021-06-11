Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Он будет представлять там российское правительство. Фийон возглавлял кабинет министров республики при президенте Николя Саркози. В Кремле подтверждали, что экс-премьера связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Это не первый высокопоставленный европейский политик, который перешел работать в российскую компанию с государственным участием после свей отставки. Так совет директоров «Роснефти» возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. А недавно в совет компании была выдвинута экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, у которой гостем на свадьбе был Путин.