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22:31, 11 июня 2021

В Москве в июле планируют протестировать платформу электронного голосования

Соответствующую инициативу поддержал мэр города Сергей Собянин, — сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами. Вопрос для тестирования будет определен к первому июля, — добавили в штабе. Ранее в Центризбиркоме сказали, что планируют ввести электронное голосование на думских выборах в нескольких регионах этой осенью, в том числе и в Москве.  


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