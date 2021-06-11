В Москве в июле планируют протестировать платформу электронного голосования

Соответствующую инициативу поддержал мэр города Сергей Собянин, — сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами. Вопрос для тестирования будет определен к первому июля, — добавили в штабе. Ранее в Центризбиркоме сказали, что планируют ввести электронное голосование на думских выборах в нескольких регионах этой осенью, в том числе и в Москве.