Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за публикацию данных силовиков и их родственников. Ранее власти выражали беспокойство по поводу того, что информация о сотрудниках МВД, Росгвардии и других ведомств становится публичной.

Ограничение свободы на срок до двух лет, обязательные работы, в лучшем случае штраф в несколько сотен тысяч рублей. Так хотят наказывать за разглашение личных данных силовиков и членов их семей. Изменения внесут в уголовный кодекс. Они затронут каждого, кому доверили такие сведения или они стали известны в связи со служебной деятельностью. Напомню, в России кампания по деанонимизации силовиков началась летом 19-го года после жёсткого разгона протестов в Москве. Многие полицейские и сотрудники Росгвардии при этом скрывали лица. После январских митингов в поддержку политика Алексея Навального в мессенджере телеграм появился открытый канал, он публиковал персональные данные тех, кто задерживал оппозиционеров. Его владельцы как писала газета Коммерсант, использовали программы для распознавания лиц по фотографии и базы данных, попавшие в сеть. В Госдуме объявили, что публикация сведений может угрожать безопасности правоохранителей и их близких. Впрочем, ещё до этого депутаты от единой России озаботились защитой личных данных силовиков, внеся в нижнюю палату соответствующий законопроект.

Закон также ужесточает наказание за незаконное разглашение, использование или сбор сведений, которые составляют налоговую и банковскую тайну. За это грозят принудительные работы на срок до четырёх лет. Накажут и в том случае, если информация собиралась обманом или с помощью шантажа.