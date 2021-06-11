Суд в Махачкале оправдал всех задержанных в квартире для женщин, которые пострадали от домашнего насилия

Их обвиняли в неповиновении полиции. Перед судом предстали двое волонтеров и правозащитник Светлана Анохина. Она рассказала о событиях, которые происходили накануне. По словам Светланы Анохиной, девушек, которые скрывались в квартире, впоследствии отпустили.

Халимат Тарамову, однако, увезли в Чечню, где ей, по ее словам, грозит смерть. Правозащитники предполагают, что рейд был связан именно с преследованием Тарамовой из-за ее сексуальной ориентации. Представители властей в Чечне и Дагестане пока произошедшее не комментировали.