Первый матч чемпионата Европы по футболу в эти минуты начинается в Риме

Здесь встречаются сборные Италии и Турции. Перед игрой главный тренер турецкой командой Шенол Гюнеш сказал, что для его подопечных огромная честь играть в матче открытия турнира.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в свою очередь считает, что его подопечные обязаны со всем уважением отнестись к сопернику на старте Евро.

Россияне вступят в борьбу завтра. Первый матч на этом турнире сборная России проведет в Санкт-Петербурге, где встретится с командой Бельгии.



Союз европейских футбольных ассоциаций попросил украинских функционеров прикрыть фразу «Героям слава!» на футболках сборной. Как выполняется это требование, будут проверять представители УЕФА перед каждым матчем национальной команды. Ранее сегодня в Киеве утверждали, что договорились с международной спортивной структурой о размещении лозунга, который УЕФА просил убрать как политический. На днях с резкой критикой выбранных слоганов, в том числе фразы «Слава Украине!» выступила российская сторона. В РФС отправили по этому поводу жалобу в УЕФА.