Половина работающих в России граждан получает меньше 32 422 рубля, следует из данных Росстата

Ведомство рассчитало т.н. медианную зарплату, и она оказалась в полтора раза ниже средней. При этом сам показатель незначительно увеличился по сравнению с 2019 годом, отмечает газета РБК. На основе медианной зарплаты с этого года в России высчитывается МРОТ. Средняя зарплата в прошлом году, по данным Росстата, составила чуть более 51 000 рублей.