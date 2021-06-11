Думский комитет по регламенту намерен изучить факты голосования за отсутствующих депутатов

Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» сказали в комитете после скандала с голосованием скончавшейся депутата от «Единой России» Ларисы Шойгу. Хотя её не было на последних пленарных заседаниях, 9 июня система учёта и анализа результатов зафиксировала, что Шойгу проголосовала «за» по 63 пунктам повестки.

Голосовать за отсутствующих депутатов запрещено регламентом, напомнили в комитете. В пресс-службе Госдумы пока ситуацию не комментировали. Однако подобное в нижней пааллате происходит не в первый раз. Так, депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев, в день своей смерти от последствий коронавируса, согласно данным думской системы, проголосовал за принятие восьми законопроектов.