Следствие предъявило обвинение тете политика Гудкова Ирине Ермиловой

Следствие предъявило обвинение тете политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой. Следователи считают, что она нанесла имущественный ущерб, предварительно договорившись с другими лицами. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Анастасия Саморукова.

«Обвинение предъявлено то же самое, что и было. Единственное, они добавили, что неуплата в полном объеме арендных платежей была совершена в группе по предварительному сговору», — рассказала она.

По словам А.Саморуковой, речи о признании вины не идет. «Это гражданско-правовые отношения. Сама мысль о том, что по делу о неполной уплате арендных платежей могут быть очные ставки и обыски – она бы меня повеселила, если бы за этим не стояла жизнь человека, которому сейчас очень тяжело. Ирина Петровна молодец и держится, но то, что происходит — это отвратительно», — отметила адвокат.

А.Саморукова добавила, что считает это дело «абсурдным, смехотворным и политически мотивированным».

Потерпевшей стороной по делу по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ выступает департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО «Сектор-2А», возглавляемым Ермиловой. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

Подозреваемым по делу является также Дмитрий Гудков. Ранее у политика и его родственников прошла серия обысков. Полиция не стала избирать ему меру пресечения и ходатайствовать об этом перед судом. После допроса Гудков уехал из России на Украину.