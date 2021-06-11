В Ростове-на-Дону полиция прекратила уголовное дело в отношении одного из обвиняемых по делу «банды Цапков»

В Ростове-на-Дону полиция прекратила уголовное дело в отношении одного из обвиняемых по так называемому делу «банды Цапков». Вячеслава Цеповяза и еще несколько человек обвиняли в вымогательстве у предпринимателей станицы Кущевской. Как пишет газета РБК со ссылкой на адвокатов, дело прекращено, поскольку отсутствует факт преступления. В свою очередь, источник агентства РИА Новости утверждает, что следствие не уложилось в срок со сбором доказательств. Еще в 2013 году шестеро членов преступной группировки были приговорены к срокам от 19 лет до пожизненного заключения. Цеповяз отбывает двадцатилетний срок, его признали виновным в убийствах.
2021-06-11T21:03:30+03:00
2021-06-11T21:04:24+03:00
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21:03, 11 июня 2021
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