Власти Дании утверждают, что два российских самолета нарушили воздушное пространство страны

На их перехват были подняты истребители. Кроме того, в связи с инцидентом, в Копенгагене в министерстве иностранных дел королевства вызвали российского посла. Инциденты произошли над датским островом Борнхольм в Балтийском море к югу от Швеции. Как передает местное агентство «Рицау», это уже не первый подобный инцидент. Летом прошлого года над Борнхольмом пролетал российский бомбардировщик.

