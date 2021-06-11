На их перехват были подняты истребители. Кроме того, в связи с инцидентом, в Копенгагене в министерстве иностранных дел королевства вызвали российского посла. Инциденты произошли над датским островом Борнхольм в Балтийском море к югу от Швеции. Как передает местное агентство «Рицау», это уже не первый подобный инцидент. Летом прошлого года над Борнхольмом пролетал российский бомбардировщик.
Власти Дании утверждают, что два российских самолета нарушили воздушное пространство страны
На их перехват были подняты истребители. Кроме того, в связи с инцидентом, в Копенгагене в министерстве иностранных дел королевства вызвали российского посла. Инциденты произошли над датским островом Борнхольм в Балтийском море к югу от Швеции. Как передает местное агентство «Рицау», это уже не первый подобный инцидент. Летом прошлого года над Борнхольмом пролетал российский бомбардировщик.