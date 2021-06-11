«Фонтанка»: Очередь из машин скорой помощи выстроилась у Александровской больницы в Петербурге

Очередь из машин скорой помощи, как пишет интернет-издание «Фонтанка», выстроилась у Александровской больницы в Петербурге. Днем там находились около 20 машин. Ранее очевидцы утверждали, что у Покровской больницы также периодически появляются очереди «скорых». В северной столице пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу. Уже завтра на стадионе «Крестовский» сборная России сыграет с командой Бельгии.

