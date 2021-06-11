Суд в Махачкале оправдал местную правозащитницу Светлану Анохину

Суд в Махачкале, как передает интернет-издание МБХ.Медиа, оправдал местную правозащитницу Светлану Анохину. Ее задержали в квартире, где укрывались жертвы домашнего насилия после того, как по словам самой Анохиной, туда ворвались чеченские и дагестанские силовики. Ранее Ленинский районный суд дагестанской столицы оправдал двух волонтеров группы помощи женщинам «Марем», которых, как и Анохину, обвинили в неповиновении сотрудникам полиции. При этом из квартиры забрали жительницу Чечни, которая, как сообщалась, бежала из республики, опасаясь расправы из-за сексуальной ориентации.