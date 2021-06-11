В полуфинальном матче он обыграл Александра Зверева из Германии. Его соперник определится во втором полуфинальном матче, где встречаются Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Финальная игра состоится в воскресенье.
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом Открытого турнира Франции
В полуфинальном матче он обыграл Александра Зверева из Германии. Его соперник определится во втором полуфинальном матче, где встречаются Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Финальная игра состоится в воскресенье.