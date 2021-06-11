Американская газета The New York Times награждена в этом году Пулитцеровской премией за освещение борьбы с коронавирусом. В эти минуты комитет премии называет победителей этого года. Также Пулитцера получила газета Minneapolis Star Tribune за освещение протестов, которые вспыхнули после гибели жителя города Джорджа Флойда от рук полиции. Отдельно Пулитцеровский комитет наградил подростка, который заснял сам инцидент с Флойдом.

