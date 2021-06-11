МБХ Медиа: Четыре президентских гранта выделены в этом году на борьбу с влиянием митингов за Навального на подростков

Четыре президентских гранта, как пишет интернет-издание «МБХ Медиа», были выделены в этом году на борьбу с влиянием митингов за Алексея Навального на подростков. Общая их сумма составляет более 8 миллионов рублей. Почти 3 миллиона из них пойдет на организацию субботников на мемориальных кладбищах в Твери и Севастополе, — следует из данных об итогах второго конкурса президентских грантов. Кроме того, победители собираются популяризировать наследие русских композиторов и музыкантов среди детей и подростков, проводить военно-спортивные игры, а также туристические мероприятия для молодежи. В России в начале года прошли сразу несколько масштабных акций в поддержку оппозиционного политика. Число задержанных на них оказалось максимальным за несколько лет. Кроме того, наблюдатели отмечали, что большинство участников составляли молодежь.
2021-06-11T20:33:24+03:00
2021-06-11T20:33:24+03:00
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20:33, 11 июня 2021
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