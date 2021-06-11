Думский комитет по безопасности одобрил поправку к законопроекту о защите сотрудников силовых структур

Она предоставляет Роскомнадзору блокировать сайты с данными о лицах, которые находятся под государственной защитой. Сам законопроект был принят в первом чтении в марте Между тем, сегодня президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за распространение сведений о лицах, которые находятся под госзащитой. Сумма штрафа составляет до полумиллиона рублей. Закон был принят на фоне того, как после акций протеста в интернете стали появляться личные сведения о силовиках, которых сами протестующие обвиняли в жестокости.
2021-06-11T20:31:14+03:00
2021-06-11T20:31:14+03:00
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20:31, 11 июня 2021
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