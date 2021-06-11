Совет муфтиев России признал халяльной, то есть допустимой, вакцину от коронавируса производства центра «Вектор»

Препарат «ЭпиВакКорона» соответствует стандарту духовного управления мусульман России, — приводит агентство «Москва» мнение центра стандартизации и сертификации «Халяль». «ЭпиВакКорона» была второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. До этого халяльной признали вакцину «Спутник V».