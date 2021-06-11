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20:03, 11 июня 2021

Отцы-одиночки смогут получить материнский капитал

В проекте приказа министерства труда говорится, что это коснется тех мужчин, кто воспитывает детей, родившихся после 1 января 2007 года, и только 2, 3 или последующих детей. Для первого ребенка это коснется только в том случае, если он родился в случае после 1 января 2020 года, — передает агентство ТАСС.


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