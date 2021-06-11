В руководстве Роскосмоса произошли изменения

Сергей Крикалев покинул пост исполнительного директора госкорпорации и руководителя пилотируемых программ. Сообщается, что он стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Новым руководителем пилотируемых программ стал директор госкорпорации по науке Александр Блошенко. Как пояснили Интерфаксу в пресс-службе Роскосмоса, изменения связаны с подготовкой проекта новой российской орбитальной станции. Ранее в Роскосмосе уже говорили, что не намерены продлевать совместный проект с США по поддержанию на орбите МКС.

