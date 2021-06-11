Американский эсминец «Лабун» вошел в Черное море

В министерстве обороны России сообщили, что Черноморский флот начал отслеживать передвижение корабля. Эсминец будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности в море, — говорили ранее в Вашингтоне. В командовании Черноморским флотом отвечали, что по этой причине российским военным придется повысить готовность дежурных сил. Согласно действующим договоренностям, военные корабли не черноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не больше 21 дня.

