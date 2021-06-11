Участника одиночного пикета задержали у посольства Белоруссии в Москве

Он стоял с плакатом в поддержку россиянки Софьи Сапеги, которую арестовали в Минске. Сам пикетчик, как пишет интернет-издание «МБХ Медиа», успел сказать журналистам, что выступает за возвращение Сапеги на родину любыми доступными средствами. Он уверен, что у Москвы есть немало рычагов давления на режим Александра Лукашенко.

