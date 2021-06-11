Писатель Ерофеев рассказал о попытке его отравления в 2018 году

Писатель Виктор Ерофеев рассказал о том, что его пытались отравить во время фестиваля в Сочи в 2018 году. Подробности он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я был на кинофестивале в Сочи где-то 2,5-3 года назад в декабре. Не будем называть его – это большой фестиваль. Нас с женой тоже пытались там отравить – мы чудом остались живы. Только через бутылочки нам яд дали. Я был членом жюри этого фестиваля и кому-то не очень нравился – я имею в виду местным. И каждый день нам пластмассовые бутылочки с водой приносили, и вдруг потом они стали стеклянными. Мы берем эту бутылочку, открываем, и Катя (моя жена) начинает глотать – и просто ужас какой-то происходит. Я беру эту открытую бутылку, и у меня начинается жжение рук, нос горит. Я не отпил – только дотронулся. И потом мне говорили, что если бы глотнул, то остановка сердца и до свидания», — отметил В.Ерофеев.

По его словам, дальше они с женой вызвали представителей гостиничной безопасности. «Они попробовали, у них тоже нос жжет, слезы потекли. А потом пришли загадочные люди и сказали: «Лучше езжайте домой в Москву, потому что кто-то скажет, что вы хотели жену отравить. А жене скажут, что хотела мужа отравить», — добавил В.Ерофеев.

По его словам, жидкость в бутылке имела чесночно-луковый запах. «Жена взяла в рот, но сразу выплюнула, после этого ничего не было больше. Только руки горели. Мы отдали эту бутылку этой гостиничной безопасности», — заключил В.Ерофеев.