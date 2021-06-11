В Белоруссии ушел в отставку начальник управления делами президента Виктор Шейман

Он занимал этот пост больше восьми лет. Как передает местное агентство БелТА, Шейман уходит по собственному желанию. С 94-го года он был одним из самых приближенных людей в команде Лукашенко. В 2012 Евросоюз ввел против него санкции по обвинению в причастности к исчезновениям местных политиков и бизнесменов, а также журналиста Дмитрия Завадского.