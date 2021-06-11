В России ужесточают наказание за разглашение персональных данных

Штрафы по этой статье увеличиваются в несколько раз – от 10 тысяч для граждан до 50 тысяч для должностных лиц. В законе, который подписал президент Владимир Путин, также говорится о штрафе до полумиллиона за распространение сведений о людях, которые находятся под госзащитой. Еще один крупный штраф – до трехсот тысяч рублей – вводится за сбор и распространение сведений о росгвардейцах в связи с исполнением ими общественного долга. Ранее в социальных сетях после масштабных акций протеста появлялись личные данные силовиков, которых активисты обвиняли в проявлении жестокости по отношению к протестующим.

