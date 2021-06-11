Голикова: Коронавирус серьезно повлиял на рост смертности в России в прошлом году

Коронавирус серьезно повлиял на рост смертности в России в прошлом году, — признает вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что согласно данным Росстата, этот показатель вырос почти на 19%. Вместе с тем, Голикова настаивает, что уже в прошлом месяце наблюдалось снижение уровня смертности. В свою очередь, в Росстате сегодня объявили, что коронавирус стал причиной смерти в прошлом году более 144,5 тысяч человек. Это примерно 7% от общего количества умерших.