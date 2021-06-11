Против художника-акциониста, который устроил перформанс на Красной площади, возбудили уголовное дело

Против художника-акциониста Павла Крисевича, который сегодня устроил перформанс на Красной площади против политических репрессий, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в хулиганстве.

Два выстрела в воздух и ещё один себе в голову. Перед этим несколько слов из своего манифеста где сказано, что государство цитата «вешает на протест стигму преступления». Быстро выяснится — стрелял Павел Крисевич холостыми патронами. Так он выступил против преследования оппозиции и в поддержку политзаключённых. По словам подруги Крисевича, акционист получил ожог лица. Впрочем, он сам рассказал в эфире телеканала Дождь, что с ним всё в порядке и пояснил свои действия.

Крисевич

На одной из фотографий, размещённой в соцсетях, видно, что возле акциониста, поднявшего вверх пистолет для стрельбы холостыми патронами, находятся люди, в том числе несколько несовершеннолетних детей, один сидит в коляске. Никто из прохожих по сообщению источников агентств не пострадал. После того как Крисевич упал на брусчатку его скрутили полицейские и сотрудники Федеральной службы охраны в штатском. Вместе с ним задержали журналистку интернет-издания Sota Vision, снимавшую акцию. Их отвезли в ОВД Китай-город. Инцидент произошёл в 15-20 метрах от Спасской башни, довольно быстро пространство возле неё оцепили сотрудники Росгвардии и полиция. К работе приступили оперативники, они что-то фотографировали и измеряли на брусчатке. Неподалёку от места инцидента возводили сцену по случаю Дня России. Рабочие уверяли Эхо, правда, не под запись, что инцидента у Спасской башни не видели, поскольку находились на сцене. Спустя несколько часов в отношении Крисевича возбудили уголовное дело о хулиганстве, по этой статье может грозить до семи лет колонии. Из отдела полиции его, как сообщают сетевые издания, вывели в наручниках и увезли на допрос в управление внутренних дел по Центральному округу Москвы.

В прошлом месяце Павел Крисевич провёл уличную выставку картин в Петербурге, посвящённых политическим репрессиям. За это его арестовали на 10 суток. За полгода до этого он устроил перформанс у здания ФСБ на Лубянке в Москве – акциониста, который изображал Христа, распяли на кресте и подожгли. За это помимо ареста Крисевича отчислили из университета.