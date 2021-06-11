Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении художника-акциониста Павла Крисевича

Сегодня он был задержан на Красной площади после того, как выстрелил в воздух холостыми патронами, а затем сымитировал самоубийство, — рассказали в столичном главке полиции. Адвокат Крисевича Мансур Гильманов пояснил «Эху Москвы», что это было выражением протеста против усиления политического давления в России. «Со слов Павла, он проводил художественную акцию в 12.00 на Красной площади. Суть заключалась в том, что он совершил два выстрела в воздух охолощенным пистолетом и третий выстрел сделал в сторону своей головы. Тем самым он продемонстрировал то, что он уничтожил свой страх. Это была акция против политических репрессий», — уточнил он. М.Гильманов добавил, что каких-либо телесных повреждений Крисевич не получил.

Сообщается, что вместе с Крисевичем была задержана корреспондент интернет-издания «СОТА» Ника Самусик. У нее изъяли смартфон и карту памяти, в чем обвиняют журналиста – не сообщается.

Крисевич известен благодаря акциям с политическим подтекстом. Так, в прошлом году он привязал себя к кресту у здания ФСБ, имитируя распятие. Таким образом, он выступал против преследования политических заключенных. В итоге, акциониста задержали на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.