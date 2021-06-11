Вернуть деньги или обменять билет из-за переноса «Нашествия» можно будет на сайте фестиваля с 25 июня. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» медиадиректор мероприятия Сергей Горбачев.

Он уточнил, что фестиваль был перенесен на следующее лето из-за «беспрецедентного роста заболевших коронавирусом в Московском регионе». «Роспотребнадзор на последнем совещании не дал разрешение на проведение фестиваля «Нашествие» в этом году. Поэтому мы вынуждены фестиваль переносить», — пояснил С.Горбачев. По его словам, каких-либо проблем у зрителей возникнуть не должно, потому что 25 июня будет запущена специальная программа — интернет-сервис на сайте «Нашествия», где каждый обладатель билета сможет автоматически его сдать и получить обратно деньги или поменять на следующий год, либо переоформить на другое лицо.